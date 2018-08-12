Донбасс сегодня: «Правый сектор» распродает оружие, «Айдар» бесчинствует у границ ЛНР, десятки смертей в ВСУ

Донбасс, 12 августа. Радикалы продают минометы и делают схроны с оружием на случай столкновений с ВСУ. «Айдар» бесчинствует у границ ЛНР. Украинские СМИ фантазируют о якобы «массовых смертях» на переходах в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Правосеки» продают оружие и делают схроны

Сразу из нескольких источников приходит информация о подготовке националистических формирований к длительной обороне и противостоянию с регулярными частями украинской армии. Причина — приказ командующего Операцией объединенных сил (ООС) генерала Сергея Наева о выводе из Донбасса всех добробатов и не входящих в ВСУ вооруженных формирований.

Для будущего противостояния с ВСУ радикалы из запрещенных в России группировок «Правый сектор»1, «Украинская добровольческая армия» и других бандформирований оборудуют тайники с оружием в старых заброшенных домах и на неработающих предприятиях.

К примеру, жители Новоайдарского района Луганской области сообщают, что неоднократно замечали людей в черной форме без опознавательных знаков, которые делали закладки с автоматами, боеприпасами к ним и гранатометами в подвалах заброшенных домов. Данные получены от разведки Луганской народной республики.

Кроме того, по информации оперативного командования Донецкой народной республики, крупногабаритное оружие, в частности минометы, радикалы либо вывозят по частям в тыл Украины, либо сбывают, в том числе и «террористам ДНР». Так, купленный у националистов 82-мм миномет «Василек» был продемонстрирован журналистам в Донецке. Серийный номер и дата выпуска доказывают принадлежность миномета одному из вооруженных формирований Украины.

«Айдар» делит рынки на Луганщине

Пока националисты всех мастей готовятся вступить в бой с украинской армией, легально находящиеся в зоне ООС части нацгвардии Украины делят рынки и сферы влияния в подконтрольных Киеву районах Донбасса.

Благодаря разведке ЛНР стало известно об инциденте, произошедшем в Станично-Луганском районе 6 августа. На контрольно-пропускном пункте группа так называемых «ветеранов АТО» из батальона «Айдар» под прикрытием бойцов батальона «Луганск-1» нацгвардии учинила расправу над двумя местными представителями сферы автоперевозок. Таким образом «защитники Донбасса» пытались переподчинить себе выгодный бизнес. Пострадавшие остались живы, но получили многочисленные травмы.

Стала известна статистика по суицидам в ВСУ

Разведка ДНР получила данные о количестве самоубийств в рядах Вооруженных сил Украины за первое полугодие текущего года. В докладе начальнику украинского Генштаба Виктору Муженко говорится о 120 военнослужащих, покончивших жизнь самоубийством. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 96 человек. Соответственно, рост в этом году составил 22,5%.

В оперативном командовании ДНР отметили, что эти цифры — самый яркий показатель реального морально-психологического состояния бойцов ВСУ. При этом, как утверждают офицеры донецкого Минобороны, приведенные данные можно смело умножать на три. Добытые разведкой ДНР сведения носят официальный характер, а значит, могут быть обнародованы украинской стороной, которая, как правило, занижает свои потери — как боевые, так и небоевые.

Россияне, белорусы, казахи — на выход

Прошедшая неделя ознаменовалась фактическим «наездом» украинских силовиков на представителей ОБСЕ по национальному признаку. Сначала в ЛНР обнародовали информацию, что командующий ООС Сергей Наев запретил допускать в зону конфликта патрули миссии, в которых присутствуют россияне. В субботу информация была подтверждена данными донецких силовиков. Причем список «неугодных национальностей» расширен.

По уточненным данным, под запрет на въезд на военные объекты ВСУ попали патрули миссии, в которых, помимо россиян, присутствуют белорусы и казахи. Таким образом Наев пытается отсечь членов международной мониторинговой организации, нелояльных, по его мнению, украинской стороне. Под видом борьбы с якобы участившимися случаями использования мошенниками символики и удостоверений ОБСЕ украинские силовики отныне будут требовать от сотрудников миссии дополнительные удостоверения для идентификации страны, откуда прибыли наблюдатели.

Фантазии украинских СМИ о «массовых смертях» на блокпостах ДНР

Киевские издания в очередной раз попытались дискредитировать власти Донецкой народной республики при помощи манипуляции официальной информацией. Сославшись на обсуждение в социальной сети отдельного случая смерти на пункте пропуска в ДНР пожилого мужчины, украинские СМИ сообщили о якобы массовости подобных явлений. Вину за это киевские журналисты предсказуемо возложили на руководство республики, которое якобы не оборудует переходы и заставляет людей часами томиться в очередях.

При этом украинские издания не уточнили, что причиной очередей являются зачастую создаваемые киевскими пограничниками искусственные задержки пропуска на украинскую часть Донбасса.

Что касается оборудования пунктов пропуска, в СМИ ДНР неоднократно размещались публикации и фотографии навесов и резервуаров с водой для пешеходов на КПВВ. Один из недавних примеров — Горловский КПВВ, на котором оборудованы и остановки, и навесы, а также установлены резервуары с водой.

1 Организация запрещена на территории РФ.