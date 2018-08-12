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МИД РФ договорился о выступлении Шнурова в Сербии
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    МИД РФ договорился о выступлении Шнурова в Сербии

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    МИД РФ договорился о выступлении Шнурова в Сербии

    Москва, 12 августа. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала, что в следующем конкурсе трубачей в Сербии примет участие российская группа «Ленинград».

    Дипломат рассказала, что многие говорили, что хотели бы видеть на международном фестивале трубачей в сербской Гуче российских исполнителей, например Сергея Шнурова и его группу «Ленинград». По словам Захаровой, она сразу же связалась со Шнуром.

    «Он сказал, что для него это очень интересно и, возможно, все получится в следующем году», — заявила она.

    Захарова добавила, что сербские зрители точно не пожалеют, если в следующем году выступит Сергей Шнуров.

    Российский дипломат также высоко оценила фестиваль трубачей в Гуче, отметив, что город с культурным мероприятием — «феерия и восторг». Напомним, Захарова посетила фестиваль 10 августа, на мероприятии ее провозгласили почетным гостем.

    Автор: Дарья Смолина
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