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Мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Петербурге
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    Мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Петербурге

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    Мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 августа. Режиссера-мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. По этой причине выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» будет проходить без участия 76-летнего художника.

    По некоторым данным, в настоящее время Бардин находится в хирургическом отделении. Точные причины госпитализации пока не известны, передает Пятый канал.

    Гарри Яковлевич известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. За мультфильм «Выкрутасы» он был награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. В 2010 году Бардин был награжден премией «Триумф». Мультипликатор также является обладателем четырех премий «Ника»

    Автор: Тимур Румянцев
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