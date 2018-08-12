Мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Режиссера-мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. По этой причине выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» будет проходить без участия 76-летнего художника.

По некоторым данным, в настоящее время Бардин находится в хирургическом отделении. Точные причины госпитализации пока не известны, передает Пятый канал.

Гарри Яковлевич известен работами в жанрах пластилиновой и кукольной мультипликации. За мультфильм «Выкрутасы» он был награжден «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля. В 2010 году Бардин был награжден премией «Триумф». Мультипликатор также является обладателем четырех премий «Ника»