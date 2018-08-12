На Украине рассказали о возрождении военной промышленности в российском Крыму

Киев, 12 августа. После воссоединения Крыма с Россией на полуострове началось возрождение военной промышленности, считает главный редактор BlackSeaNews, председатель наблюдательного совета фонда «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Клименко в журнале «Украинский тиждень» привел данные промышленного производства в Крыму за 2014, 2015 и 2016 годы. Эксперт шокирован темпами роста производства на полуострове.

«До середины 2018 года официальные темпы роста промышленного производства по Севастополя остаются очень высокими – 110%», — подчеркнул он.

Журналист отметил, что в российской статистике не учитываются связанные с министерством обороны, военно-промышленным комплексом и энергетикой показатели. По его словам, объемы военного производства на крымских заводах засчитываются в показатели новых российских собственников. Он напомнил, что судостроительный завод «Море» с ноября 2016 года был официально передан компании «Пелла» до конца 2020 года, а потом он вошел в состав концерна «Калашников».

«На заводе «Море» строятся три ракетных корвета ближней морской зоны нового проекта «Каракурт». Корвет имеет на вооружении восемь крылатых ракет «Калибр-НМ», — заявил он.

По его словам, на крымских предприятиях в ближайшее время будет построено не менее девяти ракетных корветов, а общая численность крылатых ракет на их борту составит 72 единицы.

«Это угроза не только для Украины, но и для стран ЕС и Средиземноморья... В целом рост производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса по Крыму и Севастополю в 2017 году в сравнении с 2015-м составил 430,8%, а с 2016-го – 227,6%», — резюмировал он.

Напомним, Крым стал частью РФ после проведенного в 2014 году референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией, однако Киев решение крымчан не признает и по-прежнему считает полуостров «своим». Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН.