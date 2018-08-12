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Более 50 боевиков уничтожены в ходе авиаударов на востоке Афганистана
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    Более 50 боевиков уничтожены в ходе авиаударов на востоке Афганистана

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    Более 50 боевиков уничтожены в ходе авиаударов на востоке Афганистана

    Кабул, 12 августа. Свыше 50 боевиков были уничтожены в городе Газни, расположенном на востоке Афганистана, в результате двух авиаударов. Об этом в воскресенье сообщило министерство внутренних дел Афганистана.

    По информации ведомства, 47 террористов были ликвидированы в самом Газни, еще четверо — в расположенной неподалеку деревне Хаджи Калах. Десятки боевиков получили ранения.

    Ранее местные СМИ сообщали, что по меньшей мере 103 человека погибли в результате столкновения правительственных войск с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Талибан»1 в Газни. По информации телеканала 1TV, среди погибших 13 мирных жителей и 90 силовиков.

    После этого Минобороны страны распорядилось направить в Газни дополнительно тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин. Боевики пытаются проникнуть в город с нескольких направлений.  В связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами Афганистана и боевиками трассу Кабул — Газеи перекрыли.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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