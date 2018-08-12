«Украинцы занервничали»: в Крыму объяснили «силовой сценарий» Киева на Азове

Симферополь, 12 августа. В Крыму ответили на заявление украинского министра Георгия Туки, который не исключил силового сценария в ситуации вокруг Азовского моря. По словам политолога Александра Форманчука, это очередная провокация Киева перед предвыборной кампанией.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил ранее, что Киев ищет варианты, как ответить России по ситуации в Азовском море. Чиновник не исключил силового сценария.

Антироссийская риторика будет главной перед выборами президента Украины весной 2019 года, считает эксперт.

«В этом плане тема Азовского моря является провокационной», — сказал Форманчук, его слова приводят «NationNews».

Форманчук считает глупым говорить о проблемах Азовского моря, поскольку украинские суда могут спокойно проходить под аркой нового Керченского моста. При этом украинцы «сами заварили кашу» в Азове, задержав российский «Норд».

Эксперт добавил, что для Крыма история с задержанным судном является пощечиной, которую Киеву не простят. Украинским властям не стоит переходить красную черту, предупредил он.

Украинцы «занервничали, стали искать ответные меры», спекулировать ради голосов в борьбе за президентское кресло. Но у Киева в Азовском море даже нет «серьезных катеров», а у России в Черном море находится база ВМФ, резюмировал эксперт.