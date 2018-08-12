Составлен топ-5 самых ожидаемых премьер Московского автосалона

Москва, 12 августа. Уже в конце этого месяца Московский международный автосалон 2018 года откроет свои двери. В связи с этим был составлен топ-5 самых ожидаемых премьер, которые представят в Москве.

Лидером рейтинга стал кроссовер от Renault. Известно, что новый автомобиль сначала появится на российском рынке, и только потом поступит в продажу во всем мире.

Седан представительского класса Aurus занял второе место. Его стоимость будет достигать 6-7 млн рублей. Данный автомобиль разрабатывался специально для видных и значимых политиков.

«АвтоВАЗ» оказался на третьем месте. Компания намерена презентовать обновленную Lada Granta, а также серийный вариант Vesta Sport. Ожидается, что также будет представлена и Lada XRAY Cross, рестайлинговый Largus и концепт 4x4 следующего поколения.

Первый кроссовер от Aston Martin – DBX – занимает четвертую позицию.

Volkswagen с моделями Touareg и Teramont замкнул рейтинг.

Напомним, ранее был назван топ-3 самых популярных кроссоверов в России в июле