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Составлен топ-5 самых ожидаемых премьер Московского автосалона
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    Составлен топ-5 самых ожидаемых премьер Московского автосалона

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    Составлен топ-5 самых ожидаемых премьер Московского автосалона

    Москва, 12 августа. Уже в конце этого месяца Московский международный автосалон 2018 года откроет свои двери. В связи с этим был составлен топ-5 самых ожидаемых премьер, которые представят в Москве.

    Лидером рейтинга стал кроссовер от Renault. Известно, что новый автомобиль сначала появится на российском рынке, и только потом поступит в продажу во всем мире.

    Седан представительского класса Aurus занял второе место. Его стоимость будет достигать 6-7 млн рублей. Данный автомобиль разрабатывался специально для видных и значимых политиков.

    Составлен топ-5 самых ожидаемых премьер Московского автосалона

    «АвтоВАЗ» оказался на третьем месте. Компания намерена презентовать обновленную Lada Granta, а также серийный вариант Vesta Sport. Ожидается, что также будет представлена и Lada XRAY Cross, рестайлинговый Largus и концепт 4x4 следующего поколения.

    Первый кроссовер от Aston Martin – DBX – занимает четвертую позицию.

    Volkswagen с моделями Touareg и Teramont замкнул рейтинг.

    Напомним, ранее был назван топ-3 самых популярных кроссоверов в России в июле

    Автор: Тимур Румянцев
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