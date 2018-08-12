Украина закрыла пункт пропуска в Крым на четыре часа

Киев, 12 августа. Украинские пограничники приостановили пропуск людей и автомобилей через границу в Крым на одном из пропускных пунктов на четыре часа.

Речь идет об украинском пункте пропуска «Каланчак», который расположен напротив российского пункта «Армянск», сообщили в Погрануправлении ФСБ России по республике. В пресс-службе ведомства уточнили, что, по словам пребывающих в Крым украинцев, в контрольном пункте «Каланчак» отсутствует электропитание, другие же утверждают, что это акция, «направленная на отказ граждан Украины ехать в Крым».

В связи с этим на границе образовалась пробка из более чем 50 машин на выезде из России. Российские пограничники предложили гражданам ехать в другие пункты пропуска.

Украинские пограничники приостановили работу контрольного пункта в 11.00, а в 15.20 «Каланчак» возобновил работу.