У США проблемы: Лавров ответил на угрозы ввести санкции по делу Скрипалей
Москва, 12 августа. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще несколько лет назад подтвердила, что процесс химического разоружения России полностью завершен. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей.
«В рамках ОЗХО мы уже как три года получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершен», — отметил он.
При этом глава российского МИД подчеркнул, что проблемы с химоружием «скорее есть у США», которые попросили перенести дату завершения процесса разоружения до начала 2020 годов.
Напомним, что конгресс США подготовил проект новых санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.