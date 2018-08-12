Правительство РФ не будет заставлять бизнес делиться сверхдоходами

Москва, 12 августа. Правительство России не планирует заставлять бизнес делиться сверхдоходами от ослабления рубля, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что условия для предпринимательства должны быть стабильными.

«Я знаю бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но это благотворительные акции​​​. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», — сказал руководитель финансового ведомства.

Об этом Силуанов заявил в эфире телеканала «Россия 1». Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил, чтобы Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения доходов бюджета за счет металлургической и химической отраслей.

Глава Минфина считает, что бизнес должен развиваться в стабильных условиях. Он подчеркнул, что стоит сохранить доверие, а ресурс от девальвации рубля будет работать в экономике предприятий. Силуанов добавил, что нужно обратить внимание, как расходуются сверхдоходы. Министр призвал говорить с бизнесом о вложении сверхдоходов в производство и создание новых рабочих мест.