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Украина станет полигоном для утилизации просроченных боеприпасов из Восточной Европы — ДНР
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    Украина станет полигоном для утилизации просроченных боеприпасов из Восточной Европы — ДНР

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    Украина станет полигоном для утилизации просроченных боеприпасов из Восточной Европы — ДНР

    Донецк, 12 августа. Украина начала закупать боеприпасы из стран Восточной Европы и создает дополнительные хранилища в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

    По его словам, речь идет о боеприпасах, которые страны бывшей Организации Варшавского договора намерены были списать. Теперь же полигоном для утилизации старого вооружения станет сама Украина.

    Безсонов подчеркнул, что ВСУ уже начали готовить дополнительные места для хранения снарядов возле населенного пункта Розовка, который располагается в 60 км от линии соприкосновения, передает Донецкое агентство новостей.

    «В сентябре на склад будут поставлены дополнительные объемы боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии и РСЗО из стран бывшего Варшавского договора», — отметил он.

    Отметим, что представители Донецкой и Луганской народных республик неоднократно обвиняли украинскую армию в нарушении достигнутых минских соглашений в части соблюдения режима прекращения огня и отвода военной техники от линии разграничения.

    Автор: Антон Соколов
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