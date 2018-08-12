Москва, 12 августа. Кнопочный телефон Xiaomi начнут продавать в России за 1150 рублей.

Телефон имеет современное техническое оснащение и широкие функциональные возможности. Гаджет выпущен в двух версиях.

Базовая модель телефона Qin1 получила 1,8- дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей, модели для Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802. Кроме того, у мобильного устройства будет слоты для двух Sim-карт.

Модификация Qin1s получила 256 МБ ОЗУ и 512 ПЗУ. Кроме того, в мобильном устройстве предусмотрена поддержка сетей 3G и 4G VoLTE. Отмечается, что данная модель оценивается в 2750 рублей, однако пока что она доступна лишь на рынках Китая.