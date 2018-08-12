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Строительные леса в помощь ворам: мать Ольги Бузовой рассказала об ограблении своей квартиры. ФАН-ТВ
Общество
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    Строительные леса в помощь ворам: мать Ольги Бузовой рассказала об ограблении своей квартиры. ФАН-ТВ

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    В Петербурге обокрали мать Ольги Бузовой. Из квартиры на набережной реки Карповки, которая принадлежит Ирине Бузовой, воры вынесли 6,2 миллиона рублей. 11 августа она обратилась в полицию заявлением о краже. Женщина, работающая, по данным «Невских новостей», врачом-стоматологом в клинике неподалеку, сообщила о пропаже девяти тысяч евро, десяти тысяч долларов США, четырех наручных часов, ювелирных изделий и портмоне.

    «Я просто хочу сказать, что люди должны быть бдительны. И очень обидно, что вместо того, чтобы жить и наслаждаться в своих квартирах жизнью, люди должны ставить решетки и еще что-то только потому, что кто-то не хочет работать. Я знаю, залезли по лесам. Я расстроена и самое обидное – весь дом у нас в лесах, и это может случиться с каждым. Я больше переживаю за то, что люди теперь не смогут нормально спать, вот и все. А все остальное – дело наживное, заработаем, не так страшно», — говорит Ирина Бузова.

    Фасад дома сейчас ремонтируют, он забран лесами. Забраться по ним на пятый этаж не составляет труда. По предварительной версии, преступник проник через открытое окно в квартиру, преградой для него была лишь москитная сетка. Возбуждено уголовное дело.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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