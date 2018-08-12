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Минфин России спрогнозировал рост ВВП в 2018 году
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    Минфин России спрогнозировал рост ВВП в 2018 году

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    Силуанов спрогнозировал рост ВВП в 2018 году

    Москва, 12 августа. Глава российского финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что в 2018 году ожидается рост ВВП на уровне 1,8-2 процента. Он пообещал, что в последующие годы этот показатель будет увеличиваться.

    Глава Минфина России принял участие в программе с Владимиром Соловьевым на канале «Россия 1». Он прокомментировал состояние отечественной экономики. Речь шла о росте ВВП в текущем году.

    «В этом году мы планируем где-то 1,8 — 2% роста», — сказал Силуанов.

    По его словам, экономика России во втором квартале 2018 года показала динамику роста в 1,8 процентов. Глава Минфина считает, что последующие годы темпы роста экономики увеличатся.

    Ранее Силуанов рассказал об ответе России на американские санкции. Он подчеркнул, что Москва будет уходить от расчетов в долларах. 

    Автор: Юлия Шелковенко
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