Минфин России спрогнозировал рост ВВП в 2018 году

Москва, 12 августа. Глава российского финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что в 2018 году ожидается рост ВВП на уровне 1,8-2 процента. Он пообещал, что в последующие годы этот показатель будет увеличиваться.

Глава Минфина России принял участие в программе с Владимиром Соловьевым на канале «Россия 1». Он прокомментировал состояние отечественной экономики. Речь шла о росте ВВП в текущем году.

«В этом году мы планируем где-то 1,8 — 2% роста», — сказал Силуанов.

По его словам, экономика России во втором квартале 2018 года показала динамику роста в 1,8 процентов. Глава Минфина считает, что последующие годы темпы роста экономики увеличатся.

Ранее Силуанов рассказал об ответе России на американские санкции. Он подчеркнул, что Москва будет уходить от расчетов в долларах.