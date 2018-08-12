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Политика
Лавров заявил о готовности к либерализации визового режима с Турцией
Общество
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    Лавров заявил о готовности к либерализации визового режима с Турцией

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    Лавров заявил о готовности к либерализации визового режима с Турцией

    Москва, 12 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу упрощение режима поездок граждан двух стран. Глава российского МИД посетит Анкару 13-14 августа.

    По словам Лаврова, Москва готова рассмотреть  возможность либерализации визового режима для турецких граждан.

    «Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан», — сообщает министерство иностранных дел РФ.

    Напомним, что Россия ввела визы на фоне охлаждения отношений с Турцией в ноябре 2015 года. Тогда истребитель ВВС Турции сбил российский бомбардировщик Су-24М, который участвовал в боевой операции в Сирии. В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения президенту РФ Владимиру Путину в связи с инцидентом.

    Автор: Антон Соколов
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