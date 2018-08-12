Силуанов рассказал о влиянии новых санкций США на рост инфляции

Магадан, 12 августа. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ослабление рубля на фоне санкций США может привести к росту инфляции до 3%. По его словам, инфляция под контролем, каких-либо ее скачков не предвидится.

«Но все равно инфляция останется в пределах того коридора целевого, который определили правительство и Центральный банк», — сказал он в интервью программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Силуанов указал на то, что влияние санкций на инфляцию Минфин РФ оценивает приблизительно в 0,5 процентного пункта при сохранении курсовых соотношений.

Министр не исключил, что на курсе рубля уже сказалась информация о готовящихся новых санкциях США.

Напомним, ранее Силуанов заявил, что валютные счета россиян в российских банках не пострадают в случае введения Вашингтоном новых санкций.