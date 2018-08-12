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Экономика
Силуанов рассказал о влиянии американских санкций на валютные счета россиян
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    Силуанов рассказал о влиянии американских санкций на валютные счета россиян

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    Силуанов рассказал о влиянии американских санкций на валютные счета россиян

    Москва, 12 августа. Валютные счета россиян в российских банках не пострадают в случае введения Вашингтоном новых санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Министр сообщил, что если США введут новый пакет санкций против какого-то российского банка, то у россиян никаких проблем с валютными или рублевыми депозитами не возникнет. Кроме того, добавил Силуанов, Центральный банк РФ примет необходимые меры, чтобы поддержать банки, которые могут попасть в «сложное положение». Он подчеркнул, что у Центробанка достаточно и резервов, и рублевой ликвидности.

    «В этом плане никаких проблем, даже если санкции будут введены, для валютных счетов или рублевых счетов наших граждан не будет», — резюмировал министр.

    Ранее сообщалось, что американский конгресс подготовил проект новых санкций в связи с так называемым делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, а второй — через три месяца после первого.

    Автор: Дарья Смолина
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