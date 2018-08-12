Силуанов рассказал о влиянии американских санкций на валютные счета россиян

Москва, 12 августа. Валютные счета россиян в российских банках не пострадают в случае введения Вашингтоном новых санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Министр сообщил, что если США введут новый пакет санкций против какого-то российского банка, то у россиян никаких проблем с валютными или рублевыми депозитами не возникнет. Кроме того, добавил Силуанов, Центральный банк РФ примет необходимые меры, чтобы поддержать банки, которые могут попасть в «сложное положение». Он подчеркнул, что у Центробанка достаточно и резервов, и рублевой ликвидности.

«В этом плане никаких проблем, даже если санкции будут введены, для валютных счетов или рублевых счетов наших граждан не будет», — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что американский конгресс подготовил проект новых санкций в связи с так называемым делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, а второй — через три месяца после первого.