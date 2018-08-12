Каспийский договор сорвет планы США укрепиться в регионе — эксперт

Москва, 12 августа. Подписание договора о статусе Каспийского моря положит конец планам США закрепиться в данном регионе. Такое мнение выразил главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов.

По его словам, раньше урегулировать вопрос совместного использования Каспийского моря было проще, поскольку к нему имели выход лишь две страны: СССР и Иран. Однако после распада Советского Союза число государств, имеющих доступ к Каспийскому морю, увеличилось до пяти. Возможность совместного использования крупнейшего на Земле замкнутого водоема обсуждалась все последние 22 года, и только теперь сторонам удалось договориться.

Интерес к Каспию проявляли и Соединенные Штаты. Они вели переговоры с Азербайджаном и Туркменией по поводу размещения своих военно-морских баз, однако Вашингтон так ничего и не добился. Теперь же США окончательно лишились возможности закрепиться в данном регионе, поскольку договор запрещает присутствие вооруженных сил государств, не участвующих в договоре.

Куртов добавил, что Каспийский договор выгоден не только с политической, но и с экономической точки зрения. Он регулирует вопросы добычи полезных ископаемых и грузоперевозок по морю.