Историческое событие: в Совфеде прокомментировали подписание конвенции по Каспию

Москва, 12 августа. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Мезенцев назвал историческим событием подписание лидерами «каспийской пятерки» (России, Туркмении, Азербайджана, Ирана и Казахстана) концепции по правовому статусу Каспия.

По его словам, разрабатываемый на протяжении 20 лет документ теперь снимет все вопросы, возникавшие при разработке шельфа и морских ресурсов Каспийского моря.

Как отметил сенатор, главы государств вышли на новый уровень доверительных отношений после исторического подписания документа. Мезенцев указал на то, что в условиях недружественной политики других стран и мирового терроризма это особенно важно сегодня.

«Я убежден в том, что наблюдатели на всех континентах внимательно следили за этим историческим днем и отмечали тот пример, которые показали лидеры пяти прикаспийских государств», — резюмировал он, передает телеканал «360».

Напомним, как заявил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, Конвенция о статусе Каспийского моря — это хороший пример успешной совместной работы в сложных современных мировых условиях.