Меню
Политика
Историческое событие: в Совфеде прокомментировали подписание конвенции по Каспию
Общество
МИД РФ договорился о выступлении Шнурова в Сербии
Следующая новость
Загрузка...

    Историческое событие: в Совфеде прокомментировали подписание конвенции по Каспию

    227

    Историческое событие: в Совфеде прокомментировали подписание конвенции по Каспию

    Москва, 12 августа. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Мезенцев назвал историческим событием подписание лидерами «каспийской пятерки» (России, Туркмении, Азербайджана, Ирана и Казахстана) концепции по правовому статусу Каспия.

    По его словам, разрабатываемый на протяжении 20 лет документ теперь снимет все вопросы, возникавшие при разработке шельфа и морских ресурсов Каспийского моря.

    Как отметил сенатор, главы государств вышли на новый уровень доверительных отношений после исторического подписания документа. Мезенцев указал на то, что в условиях недружественной политики других стран и мирового терроризма это особенно важно сегодня. 

    «Я убежден в том, что наблюдатели на всех континентах внимательно следили за этим историческим днем и отмечали тот пример, которые показали лидеры пяти прикаспийских государств», — резюмировал он, передает телеканал «360».

    Напомним, как заявил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин, Конвенция о статусе Каспийского моря — это хороший пример успешной совместной работы в сложных современных мировых условиях. 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.