Меню
Политика
Лавров назвал условие новой встречи «нормандской четверки»
Общество
МИД РФ договорился о выступлении Шнурова в Сербии
Следующая новость
Загрузка...

    Лавров назвал условие новой встречи «нормандской четверки»

      /  Обновлено: 
    335

    Лавров назвал условие новой встречи «нормандской четверки»

    Москва, 12 августа. Новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей. Об этом в воскресенье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

    Россия выступает за активную работу «нормандской четверки», но итогом встреч должна быть реализация договоренностей, заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в ходе саммитов в 2015 и 2016 году были четко обозначены три населенных пункта в Донбассе для разведения сил и средств.

    Однако договоренности были выполнены только по двум населенным пунктам, добавил Лавров. При этом Киев настаивает на семидневном режиме тишины для отведения сил и средств.

    «Миссия ОБСЕ уже 22 раза объявляла, что семидневный период полной тишины зафиксирован, украинские представители тут же говорили, что это статистика ОБСЕ и они насчитали пару тройку выстрелов», — пояснил Лавров.

    Российский министр отметил, что украинская сторона не выполняет договоренности об особом статусе Донбасса. Поэтому следующая встреча «нормандской четверки» должна состояться после полной реализации предыдущих соглашений, резюмировал дипломат.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.