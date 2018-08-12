Лавров назвал условие новой встречи «нормандской четверки»

Москва, 12 августа. Новая встреча в нормандском формате может состояться при условии выполнения предыдущих договоренностей. Об этом в воскресенье заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия выступает за активную работу «нормандской четверки», но итогом встреч должна быть реализация договоренностей, заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что в ходе саммитов в 2015 и 2016 году были четко обозначены три населенных пункта в Донбассе для разведения сил и средств.

Однако договоренности были выполнены только по двум населенным пунктам, добавил Лавров. При этом Киев настаивает на семидневном режиме тишины для отведения сил и средств.

«Миссия ОБСЕ уже 22 раза объявляла, что семидневный период полной тишины зафиксирован, украинские представители тут же говорили, что это статистика ОБСЕ и они насчитали пару тройку выстрелов», — пояснил Лавров.

Российский министр отметил, что украинская сторона не выполняет договоренности об особом статусе Донбасса. Поэтому следующая встреча «нормандской четверки» должна состояться после полной реализации предыдущих соглашений, резюмировал дипломат.