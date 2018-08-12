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Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии
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    Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии

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    Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии

    Москва, 12 августа. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ходе своего визита в Анкару 13-14 августа подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

    Главы МИД России и Турции рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени четырехстороннему саммиту глав РФ, Турции, Франции и Германии. Кроме того, Лавров и Чавушоглу затронут вопросы стабилизации ситуации в САР и ближневосточное урегулирование. По информации внешнеполитического ведомства, министры также обсудят ситуацию в других регионах: Северной Африке, Центральной Азии, Закавказье, на Украине и Черноморском регионе.

    Напомним, турецкий президент Тайип Эрдоган в июле этого года заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Турции проведут встречу в Стамбуле 7 сентября.

    Автор: Дарья Смолина
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