Лавров и Чавушоглу обсудят подготовку саммита РФ, Турции, Франции и Германии по Сирии

Москва, 12 августа. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в ходе своего визита в Анкару 13-14 августа подготовку саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Главы МИД России и Турции рассмотрят ход подготовки к планируемому в скором времени четырехстороннему саммиту глав РФ, Турции, Франции и Германии. Кроме того, Лавров и Чавушоглу затронут вопросы стабилизации ситуации в САР и ближневосточное урегулирование. По информации внешнеполитического ведомства, министры также обсудят ситуацию в других регионах: Северной Африке, Центральной Азии, Закавказье, на Украине и Черноморском регионе.

Напомним, турецкий президент Тайип Эрдоган в июле этого года заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Турции проведут встречу в Стамбуле 7 сентября.