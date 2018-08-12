Лавров о санкциях США: Все понимают абсурдность американского заявления

Актау, 12 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдом выдвинутые со стороны США обвинения в причастности России к отравлению Скрипалей. Таким образом, глава МИД прокомментировал заявление Госдепартамента США о намерении ввести новые санкции против РФ в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе Госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери», — подчеркнул Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что конгресс США подготовил проект новых санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России.