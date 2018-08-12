А потом займемся родителями: на Украине создают черные списки школьников, симпатизирующих России и Новороссии

Власти ряда украинских регионов официально приступили к реализации очередного этапа санкционированной правительством так называемой «программы контроля лояльности граждан». На сей раз специальные инспекторы, представленные в основном активистами крайне правых националистических организаций, приступят к выявлению «сепаратистских настроений» в среде школьников и учащихся среднеспециальных учебных заведений.

Отныне подростки, уличенные в «пророссийской деятельности» в своих альма-матер и социальных сетях, будут ставиться на соответствующий учет в правоохранительных органах: попавших под подозрение в нелюбви к родине ждут крупные штрафы и общественные работы. Авторы идеи утверждают, что нововведение, которое уже активно применяется в десятках населенных пунктах Украины, позволит «выбить из молодых голов кремлевскую пропаганду». В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Черниговских девятиклассников Виталия и Максима вызвали для профилактической беседы в один из местных полицейских участков. Сначала человек в камуфляжной форме, представившийся ветераном АТО и казацким сотником, клятвенно пообещал прилюдно отстегать их нагайкой на площади и, «дав в зубы автоматы», отправить на передовую в Донбасс. Затем уже человек в штатском гарантировал подросткам «волчьи билеты» при поступлении в вузы и даже условное заключение.

А все потому, что Виталий и Максим имели неосторожность создать во Всемирной паутине форум, посвященный ДНР и Крыму. Первый школьник, который, кстати, не так давно погостил в Донецке у своей бабушки и восхитился донецкими реалиями, при которых «не ломают памятники» и «не заставляют прославлять Бандеру». Второй молодой человек попросту назвал Севастополь и Симферополь исконно русскими городами.

Обоих школьников на первый раз «простили» — просто поставили на особый учет в полиции. Или, точнее, внесли в черный список «неблагонадежных». Как это скажется на условиях их учебы — станет известно после 1 сентября, но уже сейчас мальчишкам намекнули, что документы из родной школы им стоит забрать.

«Наверное, наша директриса испугалась, — резюмировал Максим в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Ее можно понять: мы портим репутацию школе как заведению «с глубокими украинскими корнями и традициями». Но я не думаю, что в какой-нибудь другой школе нас примут с распростертыми объятиями».

Несмотря на юный возраст, Максим действительно, что называется, зрит в корень.

«В условиях разгула националистических настроений школьное, да и не только школьное руководство предпочитает не ссориться с активистами «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.) и «Национальных дружин». И люди, проявляющие полное отсутствие «патриотизма», в украинском обществе постепенно становятся изгоями, — сказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей киевский социолог Владислав Нехода. — Самое страшное заключается в том, что в качестве объектов своеобразной «охоты на ведьм» националисты теперь избрали детей».

По словам Неходы, практика черных списков для школьников и учащихся колледжей (ПТУ) на Украине распространяется в геометрической прогрессии.

«Под колпак «правосеков» и иже с ними на данный момент попали не менее двух тысяч подростков, которые тем или иным образом либо положительно высказались о Российской Федерации в целом, либо поставили под сомнение «святость» ОУН-УПА11 (организация, запрещенная в РФ. — Прим. ред.), — сказал, в частности, он. — Получается, судьба этих детей на Украине предопределена?»

Судя по риторике самих украинских радикалов, действительно предопределена.

«Мы попробуем перевоспитать этих (словосочетание «молодые люди» далее было заменено эпитетом из ненормативной лексики. — Прим. ред.) на свой лад, — говорит активист организации «Тризуб Степана Бандеры» (организация запрещена на территории РФ) с говорящим прозвищем Кат («Палач»). — Хорошенько промоем им мозги, а потом возьмемся за их родителей и воспитателей».

В твердости намерений Ката со товарищи сомневаться не приходится. Особенно учитывая позицию представителей региональных администраций, фактически давших упомянутым националистам карт-бланш в борьбе за воспитание патриотических чувств у рядовых граждан.

Так, например, мэр города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов официально заявил, что треть директоров местных школ, «поддерживающие сепаратистов», будут уволены «с волчьим билетом», а их ученики «никуда не поступят». А в Сумской области педагога Центра детского и юношеского творчества отстранят от работы с 1 сентября только из-за того, что тот отказался начинать и заканчивать занятия с вверенной ему аудиторией пением гимна Украины и мантр о «святости» Украинской повстанческой армии.

«Придет время — и дети, и их родители и учителя приложат руку к сердцу и будут прославлять борцов за независимость Украины от московского ига. Других не будет!» — заявил один из лидеров украинского националистического движения Дмитрий Корчинский.

К сказанному добавить нечего.

1 Организация запрещена на территории РФ.