Подсчитаны убытки Германии от продолжительной засухи

Берлин, 12 августа. В Германии стоит жара, за которой последовала продолжительная засуха. По данным агентства DPA, засуха нанесла сельскому хозяйству ущерб в 1,1 млрд. евро.

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн пострадала сильнее всего, убытки фермеров оценили в €422 млн. Далее идет Саксония (€308 млн.), на третьем месте — Саксония-Анхальт (€237 млн.). 13 августа в Берлине немецкие власти представят данные об ущербе для других областей Германии.

Как сообщают синоптики, жара стояла больше месяца. Она ударила по производителям зерновых культур, заводчиков крупного рогатого скота, фермерам. По мнению руководителя Германского союза фермеров Йоахима Руквида, отрасль нуждается в дотациях в размере одного миллиарда евро.

Берлин пока не готов выделить средства на помощь фермерам. Власти ждут прогноза по объемам урожая, об этом станет известно в конце августа.