В Латвии начали уголовный процесс против защитника русских школ

Рига, 12 августа. Члена Штаба защиты русских школ Латвии Илью Козырева, который ранее был задержан Полицией безопасности страны, подозревают в помощи иностранному государству в деятельности против республики.

По информации агентства LETA со ссылкой на спецслужбы, Козырев имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс. Его подозревают в подготовке к массовым беспорядкам, а также в помощи иностранному государству в деятельности против Латвии.

Латвийские спецслужбы задержали Козырева 6 августа, спустя два дня его отпустили на свободу. Отмечается, что мера пресечения ему не установлена.

Напомним, в июне латвийский Сейм принял в окончательном чтении поправку закона о вузах, который предусматривает запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. В апреле этого года был принят закон о переводе русских школ на латышский язык обучения. Россия и ряд европейских стран выразили протест и заявили, что подобная политика нарушает права нацменьшинств.