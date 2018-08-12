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В Латвии начали уголовный процесс против защитника русских школ
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    В Латвии начали уголовный процесс против защитника русских школ

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    В Латвии начали уголовный процесс против защитника русских школ

    Рига, 12 августа. Члена Штаба защиты русских школ Латвии Илью Козырева, который ранее был задержан Полицией безопасности страны, подозревают в помощи иностранному государству в деятельности против республики.

    По информации агентства LETA со ссылкой на спецслужбы, Козырев имеет статус лица, против которого начат уголовный процесс. Его подозревают в подготовке к массовым беспорядкам, а также в помощи иностранному государству в деятельности против Латвии.

    Латвийские спецслужбы задержали Козырева 6 августа, спустя два дня его отпустили на свободу. Отмечается, что мера пресечения ему не установлена.

    Напомним, в июне латвийский Сейм принял в окончательном чтении поправку закона о вузах,  который предусматривает запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. В апреле этого года был принят закон о переводе русских школ на латышский язык обучения. Россия и ряд европейских стран выразили протест и заявили, что подобная политика нарушает права нацменьшинств.

    Автор: Дарья Смолина
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