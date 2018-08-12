Автобус с украинцами разбился в Венгрии, есть пострадавшие

Будапешт, 12 августа. Автобус с украинскими гражданами съехал с дороги и перевернулся в Венгрии. В результате ДТП пострадали 13 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщают украинские СМИ, все пассажиры автобуса являются выходцами из Закарпатской области. Они направлялись домой из Венгрии.

Что стало причиной аварии, не уточняется. В настоящий момент движение по автомагистрали, где произошло транспортное происшествие, ограничено.

Напомним, что в мае в Белоруссии разбился автобус с детской украинской командой по футболу. В результате трагедии погиб ребенок 2005 года рождения, еще шестеро были доставлены в больницу. При этом один из маленьких пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Согласно предварительным данным, автобус, который вез детей, столкнулся с автопогрузчиком в Каменецком районе Брестской области Белоруссии.