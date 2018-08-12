Бывший коллега Листьева рассказал о заказчике убийства телеведущего

Москва, 12 августа. Экс-коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров назвал причину его убийства и раскрыл личность вероятного заказчика. Журналист отметил, что на сегодняшний день он уже мертв и был обнаружен в британской столице. По данным издания Starhit, речь идет об олигархе Борисе Березовском.

«Когда стало понятно, что доход телевидения формируется от рекламы, появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы… Владу начали звонить с угрозами и требованиями отменить мораторий, но этого он сделать не мог», — рассказал журналист в интервью Youtube-каналу Mix TV.

Захаров также считает, что известный телеведущий совершил огромную ошибку, не обратившись тогда в полицию, поскольку был уверен в своей неприкосновенности и в том, что звонки от неизвестных когда-то закончатся.

«Процента... лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне», — пояснил Захаров.

Также журналист сделал акцент на том, что считать Листьева управленцем и думать, что он принимал решения о деньгах и финансах, было глупо.

Напомним, телеведущего Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Первая пуля киллеров попала в предплечье, вторая — в голову.