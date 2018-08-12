Удар по доллару: Силуанов рассказал, как Россия уже отвечает на санкции США

Москва, 12 августа. Россия нанесет удар по доллару в качестве ответа на американские санкции. Об этом в воскресенье заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, Москва продолжит снижать свои вложения в американские ценные бумаги.

«Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской валюте», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Комментируя возможность введения новых ограничительных мер, глава Минфина подчеркнул, что это неприятно, но «не смертельно». Российская экономика за последние годы смогла адаптироваться к существованию в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что конгресс США подготовил проект новых санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого. Он снизит уровень дипломатических отношений между странами, запретит полеты авиакомпании «Аэрофлот» в США и введет практически полный запрет на экспорт американских товаров.

Отметим, что ни США, ни Великобритания почти за полгода проведения расследования по делу об отравлении в Солсбери не предоставили ни одного доказательства причастности России к данному инциденту.