Россия готова к новой встрече Путина и Трампа — Лавров



Актау, 12 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями стран, которые проводят недружественную политику. В том числе и с США.

Москва никогда уходила от контактов с другими странами, даже если позиции принципально расходятся, заявил Лавров.

«Если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, встреча состоится», — сказал глава дипломатического ведомства.

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов, актуальна ли двустороння встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после заявлений американской администрации о санкциях.

Глава МИД РФ добавил, что на уровне своего ведомства готов подобные контакты развивать при заинтересованности со стороны США. Москва приветствует баланс интересов, равноправие в диалоге, а также учет позиций.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Стороны рассматривают возможность проведения второй встречи.