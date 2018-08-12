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Россия готова к новой встрече Путина и Трампа — Лавров
Общество
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    Россия готова к новой встрече Путина и Трампа — Лавров

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    Россия готова к новой встрече Путина и Трампа — Лавров
    Актау, 12 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности России встречаться с представителями стран, которые проводят недружественную политику. В том числе и с США.

    Москва никогда уходила от контактов с другими странами, даже если позиции принципально расходятся, заявил Лавров. 

    «Если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, встреча состоится», — сказал глава дипломатического ведомства.

    Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов, актуальна ли двустороння встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после заявлений американской администрации о санкциях. 

    Глава МИД РФ добавил, что на уровне своего ведомства готов подобные контакты развивать при заинтересованности со стороны США. Москва приветствует баланс интересов, равноправие в диалоге, а также учет позиций.

    Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. Стороны рассматривают возможность проведения второй встречи.

    Автор: Юлия Шелковенко
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