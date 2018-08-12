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Мать Бузовой рассказала об ограблении квартиры в Петербурге
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    Мать Бузовой рассказала об ограблении квартиры в Петербурге

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    Мать Бузовой рассказала об ограблении квартиры в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 августа. Мать известной российской телеведущей Ольги Бузовой Ирина рассказала об ограблении квартиры в Петербурге, когда она отдыхала с дочерьми в Крыму.

    Злоумышленник проник в расположенную на набережной Карповки квартиру в субботу. По предварительной версии, он, добравшись до открытого окна по строительным лесам, проник в помещение. По словам Ирины Бузовой, вор похитил украшения, несколько наручных дорогих часов и деньги.

    Ирина Бузова добавила, что злоумышленник аккуратно открывал каждую коробочку, вытаскивал из нее нужные ему предметы, а потом, взяв драгоценности, вышел через окно.

    «Подарки ребенка  — самое ценное, что было. Все то, чем меня ребенок радовал, то унесли. Часы и украшения», — цитирует «Пятый канал» мать телезвезды.

    Телеведущая о краже уже знает. Она подбодрила свою мать, пообещав подарить ей новые часы.

    Автор: Дарья Смолина
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