Всаживают нож в спину: в Госдуме отреагировали на заявление Волкера о «затягивании» конфликта в Донбассе
Москва, 12 августа. Российская сторона выступает за скорейшее прекращение гражданской войны на юго-востоке Украины и никаким образом не способствует затягиванию конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Он удивился такому заявлению специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и подчеркнул, что Москва выступает за его скорейшее решение.
«Россия двумя руками — и постоянно мы об этом говорим — мы за то, чтобы быстрее прекратилась эта гражданская, братоубийственная война», — отметил он.
При этом парламентарий обратил внимание на то, что заявление Волкера в очередной раз доказывает, что нельзя верить США, поскольку они [американцы] говорят одно, а делают — другое, передает РИА Новости.
«...через час США полностью меняют все договоренности и еще больше всаживают нож в спину всем тем, кто садится за стол переговоров», — подчеркнул Водолацкий.
Ранее Волкер в социальной сети Twitter заявил, что Москва способствует затягиванию конфликта в Донбассе, якобы противодействуя мониторинговой миссии на границе РФ и Украины.
Напомним, украинское руководство весной 2014 года начало боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране.