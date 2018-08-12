Всаживают нож в спину: в Госдуме отреагировали на заявление Волкера о «затягивании» конфликта в Донбассе

Москва, 12 августа. Российская сторона выступает за скорейшее прекращение гражданской войны на юго-востоке Украины и никаким образом не способствует затягиванию конфликта в Донбассе. Об этом в воскресенье заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он удивился такому заявлению специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и подчеркнул, что Москва выступает за его скорейшее решение.

«Россия двумя руками — и постоянно мы об этом говорим — мы за то, чтобы быстрее прекратилась эта гражданская, братоубийственная война», — отметил он.

При этом парламентарий обратил внимание на то, что заявление Волкера в очередной раз доказывает, что нельзя верить США, поскольку они [американцы] говорят одно, а делают — другое, передает РИА Новости.

«...через час США полностью меняют все договоренности и еще больше всаживают нож в спину всем тем, кто садится за стол переговоров», — подчеркнул Водолацкий.

Ранее Волкер в социальной сети Twitter заявил, что Москва способствует затягиванию конфликта в Донбассе, якобы противодействуя мониторинговой миссии на границе РФ и Украины​​​.

Напомним, украинское руководство весной 2014 года начало боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране.