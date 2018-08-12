Путин подвел итоги саммита «каспийской пятерки»

Актау, 12 августа. Конвенция о статусе Каспийского моря — это хороший пример успешной совместной работы в сложных современных мировых условиях. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

По его словам, достигнутый успех стал возможен благодаря готовности «каспийской пятерки» неизменно действовать в логике уважения, партнерства и равноправия, высокому уровню доверия и взаимопонимания между лидерами каспийских государств.

Как отметил Путин, коллективный подход продемонстрировал, что совместными усилиями можно находить компромиссы и сбалансированные решения, которые отвечают общим интересам, достигать амбициозных целей по любым, даже самым сложным вопросам.

Глава российского государства добавил, что подписание Конвенции открывает новый этап в отношениях между каспийскими государствами.

Напомним, по итогам V Каспийского саммита лидеры России, Туркмении, Азербайджана, Ирана и Казахстана подписали Конвенцию о статусе Каспия. Путин указал на то, что Конвенция гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море нерегиональных держав.