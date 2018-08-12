Откладывать некуда: почему необходима пенсионная реформа

Положения новой пенсионной реформы, которую правительство представило на рассмотрение в Государственную думу, волнуют всех россиян. При этом реформа предусматривает отнюдь не только повышение пенсионного возраста, о котором, естественно, говорят больше всего. В планах правительства также повышение самих пенсий, совершенствование системы накопительной пенсии, возможная отмена действующих ныне пенсионных баллов, корректировка системы досрочного выхода на пенсию, а также другие предложения.

Хотя единой позиции по некоторым вопросам до сих пор не выработано, но то, что реформа активно обсуждается, — отрадный факт, считает политолог и экономист Никита Масленников. По мнению эксперта, при планировании реформы правительству стоит всерьез задуматься в том числе о реформировании накопительной части пенсии, а также повысить роль корпоративных пенсий.

Возможно, также стоит отказаться и от системы пенсионных баллов, считает Масленников. По мнению эксперта, пенсионные баллы подрывают вполне справедливый принцип: «Как потопаешь — так и полопаешь».

«Система баллов серьезно размывает зависимость стажа и средней заработной платы от назначаемой пенсии, — отметил Масленников в комментарии Федеральному агентству новостей. — А это, в свою очередь, ведет к усреднению вместо индивидуализации при назначении пенсий. Сегодня, увы, не прослеживается четкой связи между тем, как человек трудился всю жизнь, и размером его пенсии».

По мнению экономиста, если в результате реформы этот дисбаланс будет устранен, это будет положительным фактором. В то же время, отмечает Масленников, повышение пенсионного возраста — неизбежный фактор, без которого никакая реформа в принципе невозможна.

«Проблема старения населения характерна для всех развитых стран, — отметил эксперт. — Также признаком всех экономик, вне зависимости от уровня их развития, является уменьшение числа работников относительно количества тех, кого они кормят, — пенсионеров. Так что Россия тут не исключение».

Отметим, когда в СССР были установлены действующие сегодня сроки выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), средняя продолжительность жизни в стране была немногим более сорока лет. А на 2018 год прогнозируемая средняя продолжительность жизни россиян — 72,9 года. Напомним также, что в своем майском указе президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет, а к 2030 — до 80 лет и выше.

Все это говорит о том, что пенсионный возраст давно пора увеличивать. Откладывать это больше некуда, отмечают экономисты: доля пенсионеров в структуре российского населения ежегодно увеличивается, а количество трудоспособных граждан снижается, и этот показатель имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Так, по прогнозам Росстата, если ничего не предпринимать, то до 2030 года количество трудоспособных граждан может уменьшиться на четыре миллиона человек.

В предложении правительства, которое было рассмотрено в первом предварительном чтении в Госдуме, предлагается с 1 января 2019 года поэтапно повысить пенсионный возраст в России на пять лет для мужчин (с 60 до 65) и на восемь лет для женщин (с 55 до 63). Увеличение возраста для назначения страховой пенсии по старости предложено проводить ежегодно на один год. О том, как это будет происходить, смотрите в инфографике Федерального агентства новостей.

Впрочем, отмечают в правительстве, повышение пенсионного возраста коснется не всех. Пенсионный возраст не изменится для ликвидаторов техногенных и природных катастроф, в том числе чернобыльцев, а также для шахтеров и людей, занятых на вредных работах.

Выход на пенсию в 55 лет будет сохранен для женщин, родивших пять и более детей.

Возраст выхода на пенсию не будет повышен для инвалидов по зрению и других категорий граждан, имеющих льготы.

Для льготников, которых коснется повышение возраста выхода на пенсию, будет предусмотрена система досрочного выхода на заслуженный отдых.

Серьезные льготы при назначении пенсий сохранятся также для работников Крайнего Севера, педагогов, медиков, творческих работников и некоторых других категорий граждан.

Конкретизация закона с учетом результатов его широкого обсуждения и внесенных поправок запланирована на конец сентября 2018 года, когда документ будет рассмотрен в Госдуме во втором чтении.