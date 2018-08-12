 «А зарабатывать в России она не боится»: Пригожин уличил Вайкуле в лицемерии после слов о Крыме

Москва, 12 августа. Музакальный продюсер Иосиф Пригожин уличил латвийскую певицу Лайму Вайкуле в лицемерии после ее скандального заявления по Крыму. Он считает, что отказываться от концертов на полуострове, но при этом зарабатывать деньги в России, как минимум непоследовательно.

Вайкуле заявила в Одессе, что ни за какие деньги не будет выступать в Крыму. Продюсер Пригожин считает, что Лайма обычно открытая и честная в своих рассуждениях. Но в случае с Крымом получилось лицемерно.

«Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка. И тут со стороны артистов получается лицемерие», — сказал продюсер, его слова приводит НСН.

Он считает, что после подобных заявлений нечестно приезжать с концертами в Россию. Продюсер не видит логики в страхе перед Украиной. То есть «зарабатывать в России они не боятся, а порадовать Крым — боятся», возмутился он.

При этом Пригожин напомнил, что на песенный конкурс «Новая волна» в Сочи приезжают и украинские артисты, и из стран СНГ. Никто не запрещает европейцам выступать, где они хотят, подчеркнул он.