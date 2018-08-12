Балтфлот почтил память погибших на подводной лодке «Курск»

Москва, 12 августа. Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине гибели экипажа подводной лодки «Курск», прошли на Балтийском флоте в воскресенье, 12 августа, сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

Мартов рассказал, что на кораблях и в частях Балтийского флота были приспущены флаги, прошли митинги. Также память погибших подводников почтили минутой молчания.

Памятные мероприятия прошли в филиале Военно-морской академии в Калининграде. Пять выпускников военного вуза в 2000 году проходили службу на подводной лодке. В память о погибших подводниках на территории филиала академии были установлены мемориальные доски. Представители командования Балтийским флотом, родственники и друзья погибших возложили цветы к мемориальным плитам.

Атомный подводный ракетный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Согласно данным правительственной комиссии, причиной катастрофы на судне стал взрыв торпеды в носовом отсеке. На борту подводной лодки находились 118 человек, все они погибли.