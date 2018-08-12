Путин обсудил с Роухани урегулирование в Сирии

Актау, 12 августа. Президенты Российской Федерации и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани провели двустороннюю встречу на полях Каспийского саммита в Актау, в ходе которой были рассмотрены вопросы по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

«У нас большой объем сотрудничества, много вопросов по Каспию и по урегулированию очень острых кризисов, в том числе сирийского кризиса», — отметил глава государства на открытии встречи со своим иранским коллегой.

Говоря о взаимодействии двух стран по сирийской проблеме, российский лидер также указал на важность личных встреч. Путин напомнил, что «наши коллеги находятся в постоянном контакте друг с другом», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что присутствие Исламской Республики в Сирии зависит от договоренностей между правительствами Сирии и Ирана и политической обстановке в САР.