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Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу в сентябре
Общество
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    Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу в сентябре

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    Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу в сентябре

    Пекин, 12 августа. Презентованный в мае нынешнего года фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC появится в продаже в сентябре. Об этом пишет интернет-портал Akket.

    Отмечается, что функция оплаты проезда в городском транспорте будет изначально доступна в 167 китайских городах. Девайс уже успешно протестирован в Китае.

    По данным ресурса, с помощью такого браслета пользователи смогли оплатить проезд в автобусах, метрополитене, а также такси. Кроме того, новинку использовали для оплаты парковок и при покупках в магазинах.

    По имеющимся данным, стоимость браслета составит 29 долларов (около 2 тыс. рублей — Прим.ФАН). Правда, на данный момент не сообщается, когда устройство появится на российском рынке.

    Напомним, в мае компания Xiaomi анонсировала выход новой модели смарт-браслетов Mi Band 3.

    Автор: Дана Балан
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