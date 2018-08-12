Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу в сентябре

Пекин, 12 августа. Презентованный в мае нынешнего года фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC появится в продаже в сентябре. Об этом пишет интернет-портал Akket.

Отмечается, что функция оплаты проезда в городском транспорте будет изначально доступна в 167 китайских городах. Девайс уже успешно протестирован в Китае.

По данным ресурса, с помощью такого браслета пользователи смогли оплатить проезд в автобусах, метрополитене, а также такси. Кроме того, новинку использовали для оплаты парковок и при покупках в магазинах.

По имеющимся данным, стоимость браслета составит 29 долларов (около 2 тыс. рублей — Прим.ФАН). Правда, на данный момент не сообщается, когда устройство появится на российском рынке.

Напомним, в мае компания Xiaomi анонсировала выход новой модели смарт-браслетов Mi Band 3.