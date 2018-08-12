«Белочка водрузит»: россияне гадают, как Порошенко установит украинский флаг в Ялте

В резиденции главы Украины на Банковой по вечерам целую неделю не горел свет. Петр Алексеевич пропал. Хочется сказать, самоустранился, но это в корне ошибочно. Самоустранение — это когда Янукович на день едет в Харьков. Если же истинно демократический президент скоротает недельку на Мальдивах или в Испании — такого президента никто не осудит.

Ведь тайные вылазки Порошенко объясняются исключительно государственными интересами. Уже несколько лет Киев ожидает «полномасштабное вторжение агрессора». Со дня на день, с минуты на минуту. Откуда именно будет атаковать супостат? Неведомо. Вот и гадает верховный главнокомандующий Украины: Мальдивы или Марбелья? Марбелья или Мальдивы?

Тем более, что Москва в последнее время ведет себя действительно неподобающе. Не хочет гонять свой «агрессивный» газ по демократическим украинским трубам. Не ровен час, без «агрессивного» рынка могут остаться конфеты Петра Алексеевича и прочие кондитерские изделия его имени.

К сожалению, есть у президента Украины враг не только внешний, но и внутренний. Первая его каденция неумолимо катится к закату. А второй, по всему видно, не бывать. У граждан совсем немного поводов для радости. Своими действиями Киев лишь усугубляет конфликт в Донбассе. Обещанные на Майдане «европейские зарплаты» так и не пришли, сколько ни скачи.

По этому показателю Украина уступает всем без исключения странам континента, хотя до «революции достоинства» дела шли куда лучше. Зато по счетам за коммунальные услуги удалось выйти на лидирующие позиции.

Победа над коррупцией, увы, не состоялась. Местами ее заменило открытое и «законное» освоение бюджетных средств. Например, за эфемерную победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже руководство «Нафтогаза» удостоило себя премии в размере 46 миллионов гривен (более 100 миллионов рублей). При этом ни одной копейки в бюджет Украины в связи с «победой» не поступило, а вели дело юристы привлеченной компании за солидный барыш.

Еще один свежий пример из этого рода — победа ничем не примечательного молодого человека в тендере «Укрзализныци» (Украинские железные дороги). Мужчина будет раскручивать предприятие в Facebook за 117 тысяч гривен (около 290 тысяч рублей) в месяц. При том, что рыночная цена таких услуг составляет не более 500 долларов США в месяц. Да и специалиста можно было найти куда более солидного. Зато никакой коррупции. Власть вполне открыто и «законно» смеется над своим народом. Остается надеяться, что красочные посты на Facebook сгладят впечатление пассажиров от грязных туалетов, тараканов и кусочков льда в поездах.

Предметом особой гордости постмайданной власти долгое время считалась реформа полиции. Действительно, молодые ребята в аля-американской форме выглядели куда приветливее, нежели условный сэржант Пэтрэнко. Водители избавились от гнета ненавистного ГАИ.

Но прошло совсем немного времени, и все недуги старой системы вернулись. Только к ним добавилась чудовищная некомпетентность правоохранителей. Ситуация на дорогах ухудшилась настолько, что власти вынуждены, потупив головы, вернуть на дороги ГАИ под новым названием. А сколько было пафоса…

Чем же Петру Алексеевичу порадовать своего избирателя? Вроде бы и нечем. Даже Томоса из Константинополя не предвидется. Хотя для украинцев этот самый Томос — далеко не самая заветная мечта. Многие даже путают его с термосом…

Действующему президенту трудно ждать поддержки от вчерашних союзников. Порошенко был слишком эгоистичен. А, как известно, больше всех преданных друзей всегда у предателя.

Сегодня обидевшиеся на Петра Алексеевича олигархи поднимают голову, смелеют на глазах. Вот и канал одиозного бизнесмена Игоря Коломойского «1+1» регулярно щекочет нервы бывшему союзнику. На сей раз журналисты поинтересовались, куда запропастился «кэрманыч» на целую неделю. Интуиция подсказала молодым людям, что искать пропажу следует в Марбелье. По итогам напряженной командировки молодые люди добыли «непрямые доказательства» пребывания Порошенко на знаменитом испанском курорте.

На материал журналистов неожиданно откликнулся сам гарант, позвонив в студию канала. Мол, тут я, на Банковой, на своем рабочем месте.

Очень может быть, что Петр Алексеевич был искренен и ни в какие Испании не ездил. Просто поработал человек неделю в темноте и тишине. С кем не бывает? Ждем Томос из Тибета…

С чего начинается гимн?

Хорошенько не отдохнув на одном из лучших курортов Испании, Порошенко взялся за дело со старыми силами. Хотел сделать хорошее дело — поздравить Ялту с ее днем. Но получилось не очень удачно.

«Как и Крым — настоящая жемчужина Украинского Государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — написал Петр Алексеевич в Twitter.

И сделал сразу три ошибки в первой строчке государственного гимна своей страны. Ведь согласно закону, первая строка звучит так: «Ще не вмерла України і слава, і воля». Стыдобушка, одним словом. Гимн своей страны президенту подобает знать. Хотя бы первую строчку. Дальше можно почтительно чавкать в стиле Трампа.

Между тем, идея Порошенко поднять желто-синий флаг флаг в Ялте заинтересовала россиян. Пользователи Сети гадают, как Петру Алексеевичу удастся провернуть такой фокус.

«Белочка» водрузит? Не иначе», — выдвинула свою версию Марина Бойцова.

"Белочка" водрузит? Не иначе. — Бойцова Марина (@azbooka18) August 11, 2018

А вот Вячеслав Фоминов предположил, как бы мог выглядеть этот флаг.

Пользователь под ником Max Marchuk предложил «ход конем».

"Белочка" водрузит? Не иначе. — Бойцова Марина (@azbooka18) August 11, 2018

Вскоре выяснилось, что в переименованиях нет нужды. Все решит один звонок.

Его заявление очень легко воплотить в жизнь: в Донецкой области есть маленькое курортное село Ялта. Один звонок туда и дело сделано. — Николай Иванов (@nicolayrid) August 11, 2018

Еще один участник обсуждения считает, что перемещения украинского президента во времени срочно нужно прекращать.

Дайте уже кто-нибудь Пете Антипохмелин, чтобы он перестал перемещаться во времени ???? — Алексей Пальчун (@palchun) August 11, 2018

Но, возможно, завсегдатаи социальных сетей напрасно злорадствуют. В мире нет ничего невозможного, и Петру Алексеевичу вполне по силам устроить небольшую фотосессию с украинским флагом в Ялте.