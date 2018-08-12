«Она нормальный человек»: продюсер Вайкуле объяснил отказ певицы выступать в Крыму

Москва, 12 августа. Продюсер известной российской певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский объяснил слова артистки, которая призналась, что ни за что не станет выступать в Крыму.

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку — всех», — отметил Латовский, выступая на радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что перед гастролями в Одессе Вайкуле спросили, готова ли она выступить в Крыму. Певица отметила, что не поедет на полуостров, «какой бы гонорар ни предложили».

Ранее другой известный представитель российской эстрады Гарик Сукачев заявил, что Крым всегда был российской территорией, за которую воевали российские моряки и солдаты. Даже когда он был в составе Украины, люди вывешивали на улице плакаты «Севастополь — русский город».

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.