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Гаспарян напомнил Вайкуле о советских гонорарах
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    Гаспарян напомнил Вайкуле о советских гонорарах

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    Гаспарян напомнил Вайкуле о советских гонорарах

    Москва, 12 августа. Российский журналист Армен Гаспарян напомнил латвийской певице Лайме Вайкуле о советских гонорарах. Таким образом он отреагировал на ее слова от отсутствии ностальгии по СССР и отказе выступать в Крыму. 

    Накануне в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что «европейцам не разрешено» выступать в Крыму. Поэтому она ни за какие деньги не станет выступать на полуострове. При этом Вайкуле сказала, что не ностальгирует по советскому прошлому.

    Журналист Гаспарян считает, что признание Вайкуле звучит странным. Известность к литовской певице пришла именно в годы СССР, ее песни слушали и страны СНГ.

    «Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи (она) помнит?» — написал он микроблоге Twitter.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объяснил поведение Вайкуле. Он считает, что певица не относится ни к друзьям, ни к врагам полуострова. Она просто ждет «команды» от вышестоящих

    Автор: Юлия Шелковенко
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