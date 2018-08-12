Гаспарян напомнил Вайкуле о советских гонорарах

Москва, 12 августа. Российский журналист Армен Гаспарян напомнил латвийской певице Лайме Вайкуле о советских гонорарах. Таким образом он отреагировал на ее слова от отсутствии ностальгии по СССР и отказе выступать в Крыму.

Накануне в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что «европейцам не разрешено» выступать в Крыму. Поэтому она ни за какие деньги не станет выступать на полуострове. При этом Вайкуле сказала, что не ностальгирует по советскому прошлому.

Журналист Гаспарян считает, что признание Вайкуле звучит странным. Известность к литовской певице пришла именно в годы СССР, ее песни слушали и страны СНГ.

«Стесняюсь спросить: а гонорары свои той эпохи (она) помнит?» — написал он микроблоге Twitter.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объяснил поведение Вайкуле. Он считает, что певица не относится ни к друзьям, ни к врагам полуострова. Она просто ждет «команды» от вышестоящих.