СМИ узнали детали расследования убийства отца сестер Хачатурян

Москва, 12 августа. Убийство сестрами Хачатурян своего отца в Москве было преднамеренным и, скорее всего, спланированным, заявил источник.

По словам источника «Интерфакса», в ходе расследования стало ясно, что девушки убили своего отца не спонтанно, как предполагалось ранее. Он добавил, что сестры, вероятно, спланировали заранее убийство и их действия были продуманны.

Собеседник издания рассказал, что следствие установило, что девушки убили своего отца его охотничьим ножом, заранее взяв его из автомобиля.

Что касается более 30 ножевых ранений, то девушки, считает источник, не знали, как быстро убить своего отца. Кроме того, добавил он, по данным следствия, две сестры нанесли себе порезы, чтобы представить ситуацию так, что якобы сперва на них напал отец, а потом они вынуждены были защищаться.

Трех сестер подозревают в убийстве отца. Девушки признали свою вину и заявили, что родитель причинял им «моральные страдания». Напомним, тело мужчины было обнаружено на лестничной площадке в жилом доме в Москве.