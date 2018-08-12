На Украине готовят силовой сценарий противостояния России на Азове

Киев, 12 августа. Украинские власти рассматривают сценарий применения силы для «разблокирования» Азовского моря. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования», — отметил он.

В то же время чиновник признал, что Россия не нарушает никаких прав в Азовском море. И российские, и украинские спецслужбы наделены полномочиями досматривать корабли. Однако Тука полагает, что в данном случае речь идет о злоупотреблении права, пишут украинские СМИ.

Напомним, что Россия начала досматривать украинские корабли в Азовском море после того, как украинская Госпогранслужба захватила российское рыболовное судно «Норд», приписанное к крымскому порту. В Москве эти действия назвали силовым захватом и приравняли к морскому пиратству.

Как рассказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин, Украина никак не сможет усилить свое военное присутствие в Азовском море. По его словам, украинские оборонные предприятия уже 10 лет не могут достроить один корвет.