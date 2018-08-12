ВСУ обстреляли школу в ЛНР перед началом учебного года

Луганск, 12 августа. Вооруженные силы Украины специально обстреляли школу в населенном пункте Донецкий перед стартом учебного года. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.

Исполняющий обязанности руководителя Государственной пожарно-спасательной части №20 Кировска Сергей Сирик отметил, что обстрелу со стороны украинских военных подверглась школа №21.

К счастью, в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Здание школьного учреждения частично разрушено: была повреждена кровля и выбиты стекла.

Марочко призвал международное сообщество обратить внимание на данный инцидент, так как ЛНР соблюдает минские договоренности в отличие от киевской стороны.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования конфликта также решается на минской площадке, однако ВСУ постоянно нарушают минские договоренности, обстреливая населенные пункты республик Донбасса.