Сирия, 12 августа. Армия САР при помощи ВКС РФ установила контроль над восточной границей провинции Эс-Сувейда. В городе Манбидж сработали два СВУ, из-за чего получили ранения три мирных жителя. Взрыв на оружейном складе к северу от Идлиба унес жизни 37 боевиков и членов их семей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли войскам САР установить контроль над восточной границей провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили автомобиль с джихадистами, двигавшийся ближе к линии фронта, на северо-западе Хамы; вошли в поселки Барика и Бир Аджам к югу от Эль-Кунейтры.

Курды: завершили подготовку 190 новых бойцов, многие из которых были завербованы в SDF**** в принудительном порядке, в Манбидже.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): потеряла большое количество боевиков в результате взрыва склада с вооружением к северу от Идлиба.

Провинция Алеппо

Два взрывных устройства детонировали в городе Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо, и как минимум три гражданских лица получили ранения, передает информационный канал в Twitter Also News Network. Данный район совместно патрулируют силы турецкой армии и американской коалиции, однако, несмотря на это, здесь по-прежнему фиксируются столкновения союзных Анкаре боевиков Сирийской свободной армии (ССА)** и курдских радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG).

Еще 190 бойцов в скором времени присоединятся к Сирийским демократическим силам (SDF), состоящим преимущественно из формирований YPG. Курдский Twitter-канал ROJAVA Press сообщил, что в военном лагере в Манбидже завершилась подготовка «новобранцев», уже готовящихся вступить в SDF. Стоит, однако, отметить, что командиры «Демократических сил» неоднократно проводили принудительную мобилизацию жителей в свои ряды в захваченных курдами районах провинций Дейр-эз-Зор, Хасака, Алеппо и Ракка.

Провинция Идлиб

Согласно уточненным данным, в Сармаде к северу от Идлиба взорвался склад с вооружением и боеприпасами джихадистов, что привело к обрушению пятиэтажного здания. По информации военного источника в Twitter (@sayed_ridha), в разрушенном доме проживали преимущественно боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и члены их семей, которые прибыли из Ар-Растана на севере провинции Хомс в рамках эвакуации по соглашению с законным правительством САР. В общей сложности погибли 37 человек. Главари «Джебхат ан-Нусры» не исключают, что взрыв на складе был намеренно спровоцирован членами конкурирующей за власть в регионе протурецкой исламистской коалиции «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар из противотанкового ракетного комплекса по автомобилю исламистов, двигавшемуся в районе населенного пункта Сирмания по направлению к линии соприкосновения с войсками САР. В результате, согласно сведениям новостного Twitter-канала (@SyriaWar2), были ликвидированы и ранены несколько боевиков. Стоит отметить, что с этих территорий на северо-западе Хамы, а также из приграничных районов соседних провинций Идлиб и Латакия террористы нередко запускают ударные дроны в сторону базы российских ВКС «Хмеймим». Кроме того, с этих позиций джихадисты регулярно ведут обстрелы объектов САА и мирных кварталов в районе горной цепи Джабаль Аль-Акрад.

Провинция Эс-Сувейда

Согласно информации военного источника в Twitter (@Sohayb_Masri1), правительственные силы САР на данный момент полностью контролируют восточную границу провинции Эс-Сувейда. Кроме того, сирийским войскам благодаря поддержке ВКС РФ удалось замкнуть те территории вблизи города Ас-Сафа, на которых все еще отмечается деятельность подпольных ячеек «Исламского государства»1, в кольцо блокады. Напомним, накануне подразделения САА при поддержке российской авиации смогли значительно продвинуться на этом направлении, окончательно зачистив ряд ключевых районов от остатков бандгрупп джихадистов. В частности, был установлен полный контроль над поселением Хирбет Аль-Умбаши, равниной Аль-Кираа, дамбой Аз-Зульф и другими объектами.

Провинция Эль-Кунейтра

Правительственные войска САР вошли на территорию поселков Барика и Бир Аджам, расположенных к югу от Эль-Кунейтры у самой границы зоны контингента ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских сил в районе Голанских высот. Об этом сообщает Twitter-канал (@SyriaWar2). Таким образом, теперь вся территория провинции, не считая ее части, оккупированной Израилем, находится под контролем сирийской армии. Демилитаризованная зона на границе республик была вновь установлена после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Данная мера, предписанная решением Совбеза ООН от 1974-го года, призвана существенно ослабить напряжение в этом стратегическом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)