«То ли еще будет после 2020 года»: антироссийский курс довел Латвию до катастрофы

Москва, 12 августа. Кандидат в депутаты сейма Латвии от партии «Согласие» Алексей Медведев сообщил о катастрофической ситуации в стране в сфере транзита из-за плохих отношений с Россией. По его словам, стремительное снижение потоков транзитных грузов негативно влияет на всех граждан Латвии.

Медведев также считает, что обострившиеся отношения между Латвией и Российской Федерацией уничтожают одну из главных доходных частей госбюджета. Он указал на то, что в 2016 году морской и железнодорожный транспорт принесли стране 700 млн евро, а в 2018-м страну ожидают «миллионные потери».

Как считают российские пользователи социальных сетей, причина катастрофы кроется в антироссийском курсе Риги: чтобы «Латвии выйти из сложившейся ситуации, ей надо в корне поменять отношение к России, к россиянам, надо понять, что Россия не собирается на нее «нападать».

«Терпите. После 20-го года, когда закончатся подачки от ЕС, то ли еще будет», — написала пользователь Нина Оливер.

«Мы долго ждали и терпели все выходки прибалтов, теперь все! Сами, сами крутитесь! Может, ЕС или США дадут что-нибудь, хотя вряд ли», — отметил s.v.mirtov.

«Ну никогда не было у прибалтов своей позиции. Кричала Европа «антироссийские санкции», и эти кричали. Сейчас Европа нежно посылает США, строит СП-2 и начинает считать деньги, которые потеряла из-за санкций, и эти спохватились. А спохватились бы лет 10 назад — и Россия не строила бы новые порты на Балтике, и никуда бы ваши миллионы евро за транзит от вас не ушли», — выразил мнение stanser642.

«За что боролись, на то и напоролись!» — написал serpup75.