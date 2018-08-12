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Экономика
Силуанов рассказал о возможном отказе от доллара при международных расчетах
Экономика
Силуанов рассказал о возможном отказе от доллара при международных расчетах
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    Силуанов рассказал о возможном отказе от доллара при международных расчетах

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    Силуанов рассказал о возможном отказе от доллара при международных расчетах

    Москва, 12 августа. Американский доллар становится ненадежным механизмом для международных расчетов при торговле нефтью. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

    Российский министр не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле в нефтяной сфере, а также добавил, что Москва значительно сократила вложения резервов в американские активы.

    «Доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — считает Силуанов.

    Глава Минфина РФ отметил, что кабинет министров в настоящее время не собирается закрывать американские компании в России, поскольку в них также работают российские граждане, передает телеканал «Россия 1».

    Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона изучает возможность ведения расчетов за нефть в национальных валютах, в том числе с Анкарой и Тегераном.

    Напомним, российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, который проходил в конце июля, указал на то, что РФ не отказывается от американской валюты.

    Автор: Дана Балан
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