Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере | 12 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийская армия продолжает расчистку освобожденных районов Дейр-эз-Зор Подразделения Сирийской арабской армии преследуют подпольные группы боевиков, действующие в районе провинции Дейр-эз-Зор, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В ходе прочесывания районов неподалеку от населенных пунктов Аль-Файза и Аль-Тама военные обнаружили туннели и ямы, которые использовались террористами для выживания. Всего правительственными войсками было проверено порядка шести тысяч километров. Им удалось дойти вплоть до административных границ провинции Хомс. В данный момент армия республики продолжает расчистку освобожденных районов Дейр-эз-Зор.

Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в ВОВ Минобороны России разместило в Facebook архивные документы об истории отечественной авиации и подвигах пилотов во времена Великой Отечественной войны. В материале показали копию проекта приказа, который был написан под диктовку Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха в самом начале войны. Размещены документы с деталями героических действий пилотов-штурмовиков, имена которых ранее были засекречены. Также Минобороны рассекретило уникальные аналитические документы о долговечности самолетов, моторов, авиационного вооружения и специального оборудования.

Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере Неизвестный устроил стрельбу в британском Манчестере, в результате происшествия пострадали десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News. В настоящее время все раненные госпитализированы. Как отметила начальник местного отдела полиции Дебби Дули, на данный момент несколько человек находятся в медицинском учреждении с ранениями различной степени тяжести. При этом она назвала произошедшее «опасным нападением». Британская полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Другие детали не сообщаются.