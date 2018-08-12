Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере | 12 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Сирийская армия продолжает расчистку освобожденных районов Дейр-эз-Зор
Подразделения Сирийской арабской армии преследуют подпольные группы боевиков, действующие в районе провинции Дейр-эз-Зор, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. В ходе прочесывания районов неподалеку от населенных пунктов Аль-Файза и Аль-Тама военные обнаружили туннели и ямы, которые использовались террористами для выживания. Всего правительственными войсками было проверено порядка шести тысяч километров. Им удалось дойти вплоть до административных границ провинции Хомс. В данный момент армия республики продолжает расчистку освобожденных районов Дейр-эз-Зор.
Минобороны рассекретило документы о подвигах летчиков в ВОВ
Минобороны России разместило в Facebook архивные документы об истории отечественной авиации и подвигах пилотов во времена Великой Отечественной войны. В материале показали копию проекта приказа, который был написан под диктовку Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха в самом начале войны. Размещены документы с деталями героических действий пилотов-штурмовиков, имена которых ранее были засекречены. Также Минобороны рассекретило уникальные аналитические документы о долговечности самолетов, моторов, авиационного вооружения и специального оборудования.
Неизвестный устроил стрельбу в Манчестере
Неизвестный устроил стрельбу в британском Манчестере, в результате происшествия пострадали десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News. В настоящее время все раненные госпитализированы. Как отметила начальник местного отдела полиции Дебби Дули, на данный момент несколько человек находятся в медицинском учреждении с ранениями различной степени тяжести. При этом она назвала произошедшее «опасным нападением». Британская полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Другие детали не сообщаются.
Три населенных пункта ДНР попали под обстрелы ВСУ
Территория ДНР за минувшие сутки два раза подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей. Согласно приведенным данным, ВСУ выпустили 11 боеприпасов в направление села Сосновское и поселка Старомихайловка. Кроме того, сегодня утром под минометный обстрел попал населенный пункт Ленинское. По словам руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм, а также сделали три выстрела из РПГ и еще три из СПГ.