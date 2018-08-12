Лидеры «каспийской пятерки» подписали Конвенцию о статусе Каспия

Актау, 12 августа. Лидеры «каспийской пятерки» (России, Туркмении, Азербайджана, Ирана и Казахстана) подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Так, по итогам заседания V Каспийского саммита Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Ильхам Алиев, Хасан Роухани и Нурсултан Назарбаев скрепили подписями документ, который определяет правовой статус Каспийского моря. Работа над ним велась более 20 лет.

Ранее глава российского государства заявил об «эпохальном» значении саммита по Каспию. Он также призвал страны разработать документ о противодействии наркотрафику на Каспии. Путин предложил «каспийской пятерке» сотрудничество в туристической области.

Напомним, в воскресенье российский лидер отметил, что условия для развития тесной кооперации создает урегулирование правового статуса Каспийского моря.