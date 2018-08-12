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Путин предложил разработать документ о противодействии наркотрафику на Каспии
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    Путин предложил разработать документ о противодействии наркотрафику на Каспии

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    Путин предложил разработать документ о противодействии наркотрафику на Каспии

    Актау, 12 августа. Российский президент Владимир Путин предложил разработать документ о противодействии наркотрафику на Каспии.

    Глава государства отметил важность наращивания системного взаимодействия прикаспийских стран — России, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана — в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. По его словам, необходимо расширять сотрудничество спецслужб и пограничных ведомств.

    Напомним, встреча лидеров прикаспийских стран проходит в Актау в воскресенье, 12 августа. По итогам саммита главы России, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана подпишут исторический для региона документ — конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Российский президент заявил об «эпохальном» значении саммита по Каспию. 

    Автор: Дарья Смолина
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