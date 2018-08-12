Актау, 12 августа. Российский президент Владимир Путин предложил разработать документ о противодействии наркотрафику на Каспии.

Глава государства отметил важность наращивания системного взаимодействия прикаспийских стран — России, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана — в борьбе с терроризмом и оргпреступностью. По его словам, необходимо расширять сотрудничество спецслужб и пограничных ведомств.

Напомним, встреча лидеров прикаспийских стран проходит в Актау в воскресенье, 12 августа. По итогам саммита главы России, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана подпишут исторический для региона документ — конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Российский президент заявил об «эпохальном» значении саммита по Каспию.