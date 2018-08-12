Россия поддержит продление моратория на вылов осетровых в Каспийском море

Актау, 12 августа. Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать продление моратория на вылов осетра в Каспии. Об этом он сказал в ходе заседания на саммите стран «каспийской пятерки».

В Казахстане проходит саммит прикаспийских стран, среди них Россия, Азербайджан, Иран, Туркмения и Казахстан. Российский лидер сообщил, что межправительстванная комиссия приняла решение о продлении запрета на коммерческий вылов осетровых рыб.

«Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий», — сказалпрезидент РФ.

Путин подчеркнул, что прикаспийские страны должны согласовать документ, который касается борьбы с браконьерством. Ожидается, что по итогам встречи будет подписана конвенция о статусе Каспия. Ранее эксперт прокомментировал основные положения документа.