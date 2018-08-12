Меню
Экономика
Россия поддержит продление моратория на вылов осетровых в Каспийском море
Общество
В Латвии начали уголовный процесс против защитника русских школ
Следующая новость
Загрузка...

    Россия поддержит продление моратория на вылов осетровых в Каспийском море

    299

    Россия поддержит продление моратория на вылов осетровых в Каспийском море

    Актау, 12 августа. Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать продление моратория на вылов осетра в Каспии. Об этом он сказал в ходе заседания на саммите стран «каспийской пятерки».

    В Казахстане проходит саммит прикаспийских стран, среди них Россия, Азербайджан, Иран, Туркмения и Казахстан. Российский лидер сообщил, что межправительстванная комиссия приняла решение о продлении запрета на коммерческий вылов осетровых рыб.

    «Россия приветствует временный отказ прикаспийских государств от промысла этой ценной рыбы и готова поддержать более продолжительный мораторий», — сказалпрезидент РФ.

    Путин подчеркнул, что прикаспийские страны должны согласовать документ, который касается борьбы с браконьерством. Ожидается, что по итогам встречи будет подписана конвенция о статусе Каспия. Ранее эксперт прокомментировал основные положения документа. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.